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Super Star Car

Super Star Car

poki.com

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Super Star Car — это гоночная 3D-игра, созданная Barnzmu. Начните свою карьеру в Формуле-1 с коллекции автомобилей и трасс. Наслаждайтесь потрясающей 3D-графикой и плавным управлением автомобилем во время гонок на полной скорости. Тратьте заработанные деньги на повышение производительности и механические улучшения! Не стесняйтесь менять вид камеры, чтобы насладиться реализмом, который предлагает эта игра! Готовы ли вы прорваться к чемпионату?! Привод — WASD или клавиши со стрелками. Возрождение — пробел. Смена камеры — CSuper Star Car был создан Barnzmu. Играйте в другие спортивные игры Poki: Super MX - The Champion и Super Bike the Champion.

Веб-сайт: poki.com

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