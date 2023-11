Super MX - Last Season — это 3D-гоночная игра по мотокроссу, в которой вы соревнуетесь с 8 другими гонщиками MX на разных грунтовых трассах! Существует множество различных вариантов настройки. От шлемов до велосипедов, поднимайтесь по карьерной лестнице и зарабатывайте деньги, чтобы получить более крутое снаряжение! Если вы не чувствуете соревновательного духа, вы также можете покататься бесплатно и посмотреть, какие трюки вы умеете делать. Сможете ли вы стать лучшим гонщиком MX? Для перемещения используйте WASD или клавиши со стрелками. Нажмите пробел, чтобы возродиться. Super MX — Last Season создан Barnzmu. Ознакомьтесь с другими казуальными играми Poki: , Super MX — The Champion и Super Star Car!

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Super MX - Last Season, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.