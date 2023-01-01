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Super MX - Last Season

Super MX - Last Season

poki.com

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Super MX - Last Season — это 3D-гоночная игра по мотокроссу, в которой вы соревнуетесь с 8 другими гонщиками MX на разных грунтовых трассах! Существует множество различных вариантов настройки. От шлемов до велосипедов, поднимайтесь по карьерной лестнице и зарабатывайте деньги, чтобы получить более крутое снаряжение! Если вы не чувствуете соревновательного духа, вы также можете покататься бесплатно и посмотреть, какие трюки вы умеете делать. Сможете ли вы стать лучшим гонщиком MX? Для перемещения используйте WASD или клавиши со стрелками. Нажмите пробел, чтобы возродиться. Super MX — Last Season создан Barnzmu. Ознакомьтесь с другими казуальными играми Poki: , Super MX — The Champion и Super Star Car!

Веб-сайт: poki.com

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