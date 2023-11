Super Bike the Champion — гоночная игра, созданная Barnzmu. Наслаждайтесь потрясающей 3D-графикой и плавным управлением автомобилем, участвуя в гонках на невероятно быстром супербайке. Начните свою карьеру супербайка, участвуя в гонках и зарабатывая деньги. Потратьте свои кровно заработанные деньги на настройку своего велосипеда, костюма, шлема и ботинок, чтобы стать лучшим. Идите вперед и начните практиковать свои навыки езды, чтобы стать чемпионом Super Bike! Вождение — WASD или клавиши со стрелками. Возрождение — пробел. Смена камеры — CS Super Bike the Champion был создан Barnzmu. Сыграйте в другую спортивную игру Poki: Super MX - The Champion.

Веб-сайт: poki.com

