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Army Warfare

Army Warfare

poki.com

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Army Warfare — это трехмерная боевая игра, в которой используется система построения колод. Собирайте карты воинских частей и используйте их на различных аренах, чтобы уничтожить базы противника. Победы в битвах помогут вам прогрессировать и разблокировать новые карты юнитов и атаки, что позволит вам расширить свою коллекцию. Расставляйте колоды, разрабатывайте тактику, продумывайте стратегии действий, управляйте мощной армией элитных солдат и размещайте войска, чтобы раз и навсегда разрушить оборонительные башни противника. Готовы ли вы принять участие в этом напряженном поле битвы? Используйте карту — левую кнопку мыши. Перемещение камеры — левую кнопку мыши, WASD или клавиши со стрелками. Масштабирование — прокрутку мыши. Army Warfare была создана Barnzmu. Сыграйте в другие спортивные игры Poki: Super Star Car, Super MX - The Champion и Super Bike the Champion. Вы можете бесплатно играть в Army Warfare на Poki. Пока в Army Warfare можно играть только на компьютере.

Веб-сайт: poki.com

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