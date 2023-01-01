Собирайте свои войска и отправляйтесь на поле битвы в War Master! В этой стратегической игре в жанре экшн вы берете на себя командование армейской базой, подвергшейся нападению. Вам предстоит строить казармы, обучать свои войска и вести их в бой. После того, как вы победите своих врагов, из них выпадут золотые медали. Вы можете использовать их для повышения ранга. По мере повышения уровня вы будете разблокировать больше оружия, такого как танки, ударные вертолеты и даже ядерные бомбы, которые можно использовать против своих врагов. Вы стратегический гений, который выиграет каждую битву?

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением War Master, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.