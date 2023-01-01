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ZomboTag

ZomboTag

poki.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

ZomboTag — это игра на арене, в которой вы должны заразить всех людей на каждом уровне с помощью вашей постоянно растущей армии! Просто преследуйте и побеждайте врагов на каждой арене, чтобы повышать уровень и собирать улучшения, которые сделают вас и вашу армию сильнее! Два ваших главных союзника — это прыгуны и мобы: прыгуны будут прыгать к врагам, прежде чем вернуться к вам (например, зомби-бумеранги), а мобы просто будут сидеть рядом с вами и атаковать того, кто окажется ближе всего! Побеждайте боссов, увеличивайте свою армию, становитесь сильнее и посмотрите, как долго вы сможете продержаться на арене!

Веб-сайт: poki.com

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