Drop Wizard Tower — это аркадная игра, созданная Neutronized. Вы одинокий волшебник в мире, где Орден Теней захватил всех волшебников страны. Вырвитесь на свободу, победите злой орден теней в надежде найти загадочное яйцо. Используйте левую и правую клавиши, чтобы занять позицию при падении, и осторожно атакуйте врагов. Вам предстоит исследовать более 50 этажей, множество волшебников, которые помогут вам в вашем путешествии, эпические боссы, ловушки, враги, сокровища, фрукты и многое другое! Идите вперед и продемонстрируйте свою силу в Drop Wizard Tower! Оглушите своих врагов, подойдя к ним, и вышвырните их с карты! Движение - клавиши со стрелками влево/вправо | Ключи А/Д | Клавиши со стрелками на экране. Башня мастера падения была создана Neutronized. Играйте в другие их игры бесплатно на Poki: Lost Yeti.

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