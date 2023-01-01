Slime Laboratory — это платформер, основанный на физике, в котором вы отправляетесь в скользкое путешествие по загадочной лаборатории. Избегайте всех ловушек и опасностей, которые видите, протискивайтесь в щели, придерживайтесь твердых поверхностей и взбирайтесь на высокие платформы! Делайте все возможное, чтобы проскользнуть мимо множества опасных препятствий и благополучно добраться до клетчатого финиша. Не забывайте подбирать каждый диск, который встретите на своем пути. Красные дискеты дают 500 очков, синие — 200 очков, а черные — 100 очков. Готовы ли вы к этой щекотливой ситуации? Всего в Лаборатории слизи пятнадцать уровней. Сможете ли вы пройти их все, не погибнув? Движение — стрелки влево/вправо Прыжок — стрелка вверх Вниз — стрелка вниз Лаборатория слизи была создана Neutronized. Играйте в другие их классические игры на Poki: Snow Tale, Picnic Penguin, Magic Bridge, Lost-Yeti, Drop Wizard Tower и Slime Pizza. Вы можете играть в Лабораторию слизи бесплатно на Poki. В Лабораторию слизи пока можно играть только на компьютере.

Веб-сайт: poki.com

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