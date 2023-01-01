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Pogo Penguin

Pogo Penguin

poki.com

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Pogo Penguin — классная и милая игра о пингвинах от DoubleDutch Games. В этой игре вы управляете пингвином на пого-палке. Вам придется уклоняться от препятствий, собирая как можно больше еды. Во время раунда вы можете собрать множество бонусов, чтобы облегчить себе жизнь и прыгнуть как можно дальше! Соревнуйтесь с друзьями, установив лучший рекорд, или проверьте, кто сможет прыгнуть на большее расстояние. Быстро перепрыгивая препятствия, игра дает вам импульс, благодаря которому ваш счет будет расти еще быстрее. Игра дает вам крутые цели, которые вы можете выполнить. Выполнение цели принесет вам хорошую награду. Собирайте монеты на уровне и купите в магазине несколько хороших улучшений для ускорения скорости или магнита для монет или купите улучшения для предметов, которые вы можете собрать в игре, таких как непобедимость или повышение звезд! В игре милый саундтрек, классный фон и приятные персонажи, от которых вам придется уворачиваться на пого-палке. Сможете ли вы установить рекорд? Перейти вперед/подтвердить выбор (меню) — пробел. Навигация по меню — клавиши со стрелками. Pogo Penguin был создан компанией DoubleDutch Games. Они также известны благодаря знаменитой игре Speed ​​Runners.

Веб-сайт: poki.com

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