Frostwing — платформер-головоломка, созданный Diemorth. Помогите нашему маленькому другу-пингвину в его приключениях, пока он проходит сложные зимние уровни и собирает замороженные перья. Коснитесь или щелкните светящиеся оранжевые блоки, чтобы сдвинуть их. Таким образом, вы сможете запрыгивать на эти блоки и использовать их как подставку для прыжков на более высокие места. Сможете ли вы собрать все перья в игре и помочь нашему пингвину стать самым красивым животным в городе? Нажмите на оранжевый блок, чтобы сдвинуть его. Перемещение — WASD или клавиши со стрелками. Прыжок — пробел, W или вверх. Frostwing создан разработчиком игры Diemorth. базируется в Италии. На Poki есть еще одна игра-головоломка: Cactu-Sama.

Веб-сайт: poki.com

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