Cactu-Sama — платформер-головоломка, созданный Diemorth. В этой игре вы должны помочь кактусу пересечь пустыню и найти своего спутника. Вы должны активировать и деактивировать блоки препятствий в нужное время, чтобы пройти уровень и не утонуть. Передвигайтесь над блоками или под ними, не касаясь воды, и создайте свободный выход! В Cactu-Sama есть 20 уровней, где вы сможете проверить свои навыки решения проблем. Как быстро вы сможете пройти все 20 уровней? Каждый цвет блока соответствует номеру: 1, 2, 3 или 4. Нажмите соответствующий номер, чтобы активировать и деактивировать блоки. Не прикасайтесь к воде! Перемещение — клавиши со стрелками или блок SwipeChange — 1, 2, 3 или 4. Cactu-Sama — это платформер-головоломка, созданная Димортом, разработчиком игр из Португалии. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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