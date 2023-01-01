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Cactu-Sama 2

Cactu-Sama 2

poki.com

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Cactu-Sama 2 — платформер-головоломка, созданный Diemorth. Помогите нашему другу-кактусу найти своего кохая в пустыне, преодолевая водопады, шипы, ловушки и непостоянные блоки. Активируйте и деактивируйте блоки препятствий в нужный момент, чтобы пройти уровни и не утонуть. Передвигайтесь над блоками или под ними, не касаясь воды, и создайте свободный выход! Сможете ли вы пройти каждый уровень раньше, чем это сделают ваши друзья? Поделитесь с ними игрой и узнайте! Каждый цвет блока соответствует номеру: 1, 2, 3 или 4. Нажмите соответствующий номер, чтобы активировать и деактивировать блоки. Не прикасайтесь к воде! Перемещение — клавиши со стрелками или пролистывание. Изменение блока — 1, 2, 3 или 4. Какту-Сама 2 создан Димортом. На Poki есть еще одна игра-головоломка: Какту-Сама и Ледяное Крыло.

Веб-сайт: poki.com

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