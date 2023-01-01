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Cubinko

Cubinko

poki.com

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Cubinko — это игра-головоломка, разработанная Neomaze. Перетаскивайте и вращайте блоки чернил, чтобы собрать цепочки. Собрав три или более блоков одного типа, вы уберете фигуры с доски и заработаете очки. Наслаждайтесь приятным опытом идеальной установки частей в соответствующие слоты и наблюдайте, как цвета взрываются по мере того, как вы выигрываете игру. Выделите немного времени и сыграйте в потрясающую головоломку с блоками Cubinko! Составляйте последовательные цепочки, используя блоки одного и того же типа. Поворот блоков — левая кнопка мыши. Перемещение блоков — щелчок и перетаскивание. Cubinko был создан Neomaze. Сыграйте в другую игру Line Up: Dots! бесплатно на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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