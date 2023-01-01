Sudoblocks — это игра-головоломка, сочетающая в себе опыт судоку и жанр блоков. Несмотря на то, что по своей сути это блочная игра, она использует механику судоку, вводя новую механику: ваша задача — очистить доску, используя фигуры справа, чтобы заполнить квадраты 3x3 или составить прямые линии. На левой стороне находятся бонусы, которые помогут вам пройти игру, например отменить, уничтожить, повернуть, поменять местами. Есть три режима игры на любой вкус: стандартный, на время или расслабленный. Есть даже ночной режим! Sudoblocks предлагает такую ​​головоломку, какой вы еще никогда не видели! Возьмите фрагмент из правого контейнера, удерживая левую кнопку мыши, и поместите его на пустой блок, отпустив его. Sudoblocks создан Infinity Games, разработчиком игр студия в Португалии. Они специализируются на расслабляющих играх, таких как Energy, Infinity Loop и Shapes. Вы можете играть во все эти игры бесплатно на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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