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Sugar Eyes

Sugar Eyes

poki.com

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Sugar Eyes — игра-головоломка, созданная WeDoYouPlay. В этой игре со слиянием ваша цель — объединить маленьких монстров одного цвета или с одинаковым количеством глаз, чтобы создать более продвинутых существ. Вы сможете разместить на сетке одного монстра или группу монстров, поэтому вам нужно мыслить стратегически и вращать фигуры, чтобы эффективно использовать данное пространство. Вы также можете создавать комбинации слияния, чтобы увеличить свой счет. Следите за мячом несколькими глазами и побивайте рекорды своих друзей! Вращайте кусочки — щелкайте или касайтесь. Размещайте кусочки — перетаскивайте кусочки Sugar Eyes, созданные WeDoYouPlay. Сыграйте в другую головоломку Poki: Words Emoji.

Веб-сайт: poki.com

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