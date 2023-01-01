Sugar Eyes — игра-головоломка, созданная WeDoYouPlay. В этой игре со слиянием ваша цель — объединить маленьких монстров одного цвета или с одинаковым количеством глаз, чтобы создать более продвинутых существ. Вы сможете разместить на сетке одного монстра или группу монстров, поэтому вам нужно мыслить стратегически и вращать фигуры, чтобы эффективно использовать данное пространство. Вы также можете создавать комбинации слияния, чтобы увеличить свой счет. Следите за мячом несколькими глазами и побивайте рекорды своих друзей! Вращайте кусочки — щелкайте или касайтесь. Размещайте кусочки — перетаскивайте кусочки Sugar Eyes, созданные WeDoYouPlay. Сыграйте в другую головоломку Poki: Words Emoji.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Sugar Eyes, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.