Words Emoji — это игра-головоломка в слова, созданная WeDoYouPlay. Объединяйте буквы в значимые слова в соответствии с помощью смайлов, которые вы видите внизу страницы. Повышайте уровень, решая головоломки, и испытайте себя, поскольку слова становятся все сложнее. Чем больше слов вы сможете угадать, тем больше монет вы сможете заработать. Если вы застряли в головоломке, воспользуйтесь кнопкой подсказки вверху страницы, чтобы раскрыть одно из слов, потратив заработанные монеты. Words Emoji — идеальный способ скоротать время, улучшая свой словарный запас. Нажмите на букву, чтобы начать строку, и перетаскивайте другие буквы, чтобы сформировать осмысленные слова. Words Emoji создан WeDoYouPlay. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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