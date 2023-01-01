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Word City Crossed

Word City Crossed

poki.com

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Word City Crossed — это игра-головоломка в слова, созданная Unico Studio, в которой вам предстоит путешествовать по всему миру, объединяя буквы в осмысленные слова. Соберите данные буквы, чтобы составить как можно больше слов, чтобы пройти уровень и собрать монеты. Вы посетите свой следующий город, как только решите все головоломки в городе. Не забудьте использовать свои монеты для приобретения бонусов и подсказок, которые помогут вам на пути. Хотите путешествовать по миру, практикуя свой словарный запас? Word City Crossed — именно то, что вам нужно! Нажмите на букву, чтобы начать линию, и перетащите другие буквы, чтобы сформировать значимые слова. Word City Crossed был создан Unico Studio. Именно они создали легендарную игру-головоломку Brain Test: Tricky Puzzles, Word City Uncrossed и 4 Pics 1 Word. Играйте бесплатно на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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