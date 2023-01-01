Emoji Sort Master — это игра-головоломка, в которой ваша цель — сортировать смайлы, смешивая их вместе. Перемещайте модзи в правые трубки, пока в каждой трубке не останется только один тип смайликов. Думайте логически и найдите свой собственный способ сортировки игривых смайлов. Если вы застряли или допустили ошибку, вы всегда можете получить подсказку или отменить последнее движение! Поделитесь мастером сортировки смайлов со своими друзьями и узнайте, кто сможет закончить игру быстрее всех! Нажмите на трубку или смайлик, чтобы выбрать его, затем нажмите на трубку, чтобы удалить выбранный смайлик. Выбрать/переместить смайлик — коснитесь или щелкните левой кнопкой мыши. Сортировка смайлов Мастер был создан VNStart Studio. Это их первая игра на Poki! Вы можете играть в Emoji Sort Master бесплатно на Poki. В Emoji Sort Master можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

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