Market Sort — игра-головоломка, в которой ваша задача — аккуратно расставить различные предметы на полках! Ваша задача — классифицировать различные предметы, найденные на рынке, например выпечку, драгоценные камни, химикаты и многое другое! Перемещайте одни и те же предметы на правую полку, пока на каждой полке не будет только один тип предметов. Если вы застряли, вы всегда можете воспользоваться полезными опциями, такими как подсказки и кнопки отмены сбоку! Сможете ли вы принять вызов и создать организованный и аккуратный рынок?

Веб-сайт: poki.com

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