It’s Story Time — игра-головоломка, созданная Sakkat Studio. Хотите проверить свои умственные способности? В It's Story Time представлены различные мини-игры, полные сложных головоломок, которые можно решить, думая нестандартно. Находите скрытые объекты, перетаскивайте несколько объектов, чтобы смешивать их, удаляйте части объектов, открывайте шкафы и ящики и многое другое. Игра представит вам список задач, которые вам необходимо выполнить, манипулируя объектами, которые вы видите в игре. Не стесняйтесь использовать кнопку подсказки, если вы застряли. Эта игра повысит вашу концентрацию и внимание, предлагая подходящее развлечение для всей семьи! Нажмите или коснитесь объекта, чтобы выбрать/взять его. Если объект подвижен, удерживайте нажатой и перетащите мышь или палец. «Время историй» было создано Sakkat Studio. На Poki есть много других игр на мышление и управление: Sweet Run, James Gun, Crush It!, Ground Digger, Throw It Higher! и спуск

Веб-сайт: poki.com

