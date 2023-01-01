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James Gun

James Gun

poki.com

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James Gun — забавная игра на ловкость, созданная Sakkat Studios. Тебя арестовали, и тебе нужно немедленно выпрыгнуть из окна своего возлюбленного! Постарайтесь приземлиться на свой спортивный автомобиль и не упасть насмерть. Держитесь за выступы, чтобы замедлить падение, ухватитесь за другой выступ и отпустите его, когда это будет безопасно. Вскоре вы обнаружите, что гравитация ваших отношений гораздо более опасна, чем та, которая заставляет вас улизнуть из этой квартиры. Держитесь за выступ - (Удерживайте) Пробел, левую кнопку мыши или палец. Indecent Escape создан Саккат Студии. Играйте в другие казуальные игры бесплатно на Poki: Sweet Run и Ground Digger.

Веб-сайт: poki.com

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