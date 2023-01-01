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Pick Up Associations

Pick Up Associations

poki.com

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Pick Up Associations — это игра-головоломка с десятками захватывающих уровней, где испытаются ваша изобретательность и креативность. Изучите внимательно изображение, которое вам дано, и выберите 3 фигуры, которые лучше всего его упрощают. Что первое приходит на ум? Какие предметы вы могли бы использовать в этой ситуации? Покажите свое умение создавать визуальные ассоциации и докажите, насколько вы умны! Используйте курсор мыши или палец, чтобы перетащить выбранный объект к числам. Подберите ассоциации, созданные Sakkat Studio. На Poki есть много других игр на мышление и управление: It's Story!, Sweet Run, James Gun, Crush It!, Ground Digger, Throw It Higher! и спуск

Веб-сайт: poki.com

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