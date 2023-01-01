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Laser Quest

Laser Quest

poki.com

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Laser Quest — это игра-головоломка, в которой вы управляете лазерной пушкой. Вы пробираетесь через загадочные летающие замки, где ваша цель — осветить все кристаллы светом вашего лазера. В замках много препятствий, которые могут заблокировать ваш свет, поэтому вам придется найти идеальный путь! Вы можете нажать на пистолет, чтобы изменить направление лазера. Вас ждут десятки уровней и оружие, которое можно разблокировать! Есть ли у вас острый ум, необходимый для решения всех головоломок?

Веб-сайт: poki.com

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