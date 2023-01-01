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Cut The Rope 2

Cut The Rope 2

poki.com

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Решайте невероятно веселые головоломки, наполненные конфетами, в Cut the Rope 2! В этом рекордном продолжении вам предстоит кормить Ам Няма на совершенно новых уровнях. Номи помогут вам в выполнении самых головокружительных квестов. Активируйте Джинджер, чтобы поджечь препятствия и заставить их исчезнуть!

Веб-сайт: poki.com

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