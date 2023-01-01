Решайте невероятно веселые головоломки, наполненные конфетами, в Cut the Rope 2! В этом рекордном продолжении вам предстоит кормить Ам Няма на совершенно новых уровнях. Номи помогут вам в выполнении самых головокружительных квестов. Активируйте Джинджер, чтобы поджечь препятствия и заставить их исчезнуть!

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Cut The Rope 2, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.