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Fireboy and Watergirl 4

Fireboy and Watergirl 4

poki.com

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

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Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Собирайте алмазы и решайте платформенные головоломки в игре «Огонь и Вода 4»! Персонажи-элементали вернулись для еще более загадочных действий. Вы можете удерживать кнопки и переворачивать рычаги, чтобы активировать платформы и открывать двери. Помните, огонь и вода смешиваться категорически не могут!

Веб-сайт: poki.com

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