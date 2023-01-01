Fireboy and Watergirl 4

Собирайте алмазы и решайте платформенные головоломки в игре «Огонь и Вода 4»! Персонажи-элементали вернулись для еще более загадочных действий. Вы можете удерживать кнопки и переворачивать рычаги, чтобы активировать платформы и открывать двери. Помните, огонь и вода смешиваться категорически не могут!

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