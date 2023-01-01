Mimelet — платформер, созданный Neutronized. Вы управляете персонажем по имени Мимелет, способным трансформироваться с помощью способностей! Прыгайте на врагов, чтобы украсть их силы и преодолеть любые препятствия на пути. Mimelet — это полезная приключенческая игра-платформер с простой и увлекательной игровой механикой и сложными головоломками. Сможете ли вы пройти все уровни? Двигайтесь - клавиши со стрелками. Получите силы, прыгая на врагов. Mimelet был создан Neutronized. Вы можете играть в Mimelet в своем браузере, не устанавливая и не загружая бесплатно на Poki.

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