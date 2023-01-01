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Paint Strike

Paint Strike

poki.com

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Paint Strike — аркадная игра-стрелялка, созданная Mosu Games. Используйте свой малярный пистолет и стреляйте по местности, чтобы закрасить ее как можно больше цветом краски вашей команды! Вы также можете стрелять во врагов, чтобы уничтожить их на несколько секунд! Сможете ли вы выиграть все свои игры? Двигайтесь - WASDShoot - щелкайте мышью. Paint Strike была создана Mosu Games. Вы можете играть в Paint Strike в своем браузере или на мобильном телефоне, не устанавливая и не загружая ничего бесплатно на Poki.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Paint Strike, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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