Paint Strike — аркадная игра-стрелялка, созданная Mosu Games. Используйте свой малярный пистолет и стреляйте по местности, чтобы закрасить ее как можно больше цветом краски вашей команды! Вы также можете стрелять во врагов, чтобы уничтожить их на несколько секунд! Сможете ли вы выиграть все свои игры? Двигайтесь - WASDShoot - щелкайте мышью. Paint Strike была создана Mosu Games. Вы можете играть в Paint Strike в своем браузере или на мобильном телефоне, не устанавливая и не загружая ничего бесплатно на Poki.

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