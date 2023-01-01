Gun Fu: Stickman 2 — это игра-стрелялка, созданная Dobsoft Studios. В Gun Fu вы — крупье, окруженное со всех сторон врагами. Ваша цель — сбить как можно больше врагов, прежде чем они доберутся до вас. Враги приближаются с шести направлений, и вы можете стрелять в этих направлениях, нажимая соответствующую клавишу. Убедитесь, что каждый выстрел имеет значение, потому что, если вы промахнетесь три раза, игра закончится. Вы можете играть либо с помощью мыши, либо с помощью клавиатуры. Стрелять в левый верхний угол - Q Стрелять в левый средний - A Стрелять в левый нижний угол - Z Стрелять в правый верхний угол - O Стрелять в правый средний угол - K Стрелять в правый нижний угол - M Навигация по меню - клавиши со стрелками Взаимодействие с меню - ПробелDobsoft Studios является создателем Gun Fu Stickman 2. Они также создали другие игры, такие как Stickninja Smash.

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