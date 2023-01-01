Стикмен Поднимитесь! — это игра-платформер с крупье, разработанная No Pressure Studios. Механика игры похожа на «Преодоление этого с Беннеттом Фодди». Вы управляете крупье в коробке с киркой в ​​руке, и ваша цель — достичь флага на финише каждого уровня, используя балансирующие силы своих сильных рук и могучей кирки! Дорога к победе вымощена смертоносными шипами, поэтому используйте каждую контрольную точку, чтобы сохранить свой прогресс. Используйте законы физики в своих интересах, и вы быстро овладеете этой игрой. Достигните вершины веселья с Stickman Climb! Передвигайтесь по сцене с помощью топора. Перемещение — клавиши со стрелками влево/вправо. Stickman Climb! был создан No Pressure Studios. Играйте в их легендарную игру Bossy Toss и милую Shape Rush на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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