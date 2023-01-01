WebCatalog
Stickman Climb!

Stickman Climb!

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Stickman Climb! в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Стикмен Поднимитесь! — это игра-платформер с крупье, разработанная No Pressure Studios. Механика игры похожа на «Преодоление этого с Беннеттом Фодди». Вы управляете крупье в коробке с киркой в ​​руке, и ваша цель — достичь флага на финише каждого уровня, используя балансирующие силы своих сильных рук и могучей кирки! Дорога к победе вымощена смертоносными шипами, поэтому используйте каждую контрольную точку, чтобы сохранить свой прогресс. Используйте законы физики в своих интересах, и вы быстро овладеете этой игрой. Достигните вершины веселья с Stickman Climb! Передвигайтесь по сцене с помощью топора. Перемещение — клавиши со стрелками влево/вправо. Stickman Climb! был создан No Pressure Studios. Играйте в их легендарную игру Bossy Toss и милую Shape Rush на Poki!

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Stickman Climb!, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Stickman Climb 2

Stickman Climb 2

poki.com

Shape Rush

Shape Rush

poki.com

Crazy Cars

Crazy Cars

poki.com

Stickman War

Stickman War

poki.com

Bossy Toss

Bossy Toss

poki.com

Stickman Parkour Skyland

Stickman Parkour Skyland

poki.com

Stickman Army: The Resistance

Stickman Army: The Resistance

poki.com

Gun Fu: Stickman 2

Gun Fu: Stickman 2

poki.com

Stickman Go

Stickman Go

poki.com

Tunnel Rush 2

Tunnel Rush 2

poki.com

Stickman Army: Team Battle

Stickman Army: Team Battle

poki.com

Stickman Hook

Stickman Hook

poki.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности