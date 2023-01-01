Stickman Climb 2 — это платформер с крупье, в котором вы должны балансировать, используя кирку, и добраться до флага в конце уровня. На вашем пути встречаются опасные ловушки и шипы, поэтому будьте осторожны и обращайте внимание на контрольные точки. Вы можете настроить свой аватар крупье, открывая новые цвета, суда и оружие. Вы можете играть в Stickman Climb 2 самостоятельно или соревноваться с другом локально! Используйте топор, чтобы передвигаться по сцене. Доберитесь до флага, чтобы закончить его. Перемещение - A / DRespawn - RПеремещение - клавиши со стрелками влево / вправоВосстановление - EnterStickman Climb 2 был создан No Pressure Studios. Играйте в другие их легендарные игры на Poki: Stickman Climb!, Bossy Toss и Shape Rush. Вы можете играть в Stickman Climb 2 на своем настольном компьютере и мобильных устройствах на Poki. Играйте дома или в дороге! Вы можете играть в Stickman Climb 2 без установки и бесплатной загрузки на Poki. Да. Вы можете персонализировать своего персонажа в Stickman Climb 2, используя новые костюмы, скины, инструменты, аксессуары и многое другое!

Веб-сайт: poki.com

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