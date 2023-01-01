WebCatalog
Stickman Climb 2

Stickman Climb 2

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Stickman Climb 2 в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Stickman Climb 2 — это платформер с крупье, в котором вы должны балансировать, используя кирку, и добраться до флага в конце уровня. На вашем пути встречаются опасные ловушки и шипы, поэтому будьте осторожны и обращайте внимание на контрольные точки. Вы можете настроить свой аватар крупье, открывая новые цвета, суда и оружие. Вы можете играть в Stickman Climb 2 самостоятельно или соревноваться с другом локально! Используйте топор, чтобы передвигаться по сцене. Доберитесь до флага, чтобы закончить его. Перемещение - A / DRespawn - RПеремещение - клавиши со стрелками влево / вправоВосстановление - EnterStickman Climb 2 был создан No Pressure Studios. Играйте в другие их легендарные игры на Poki: Stickman Climb!, Bossy Toss и Shape Rush. Вы можете играть в Stickman Climb 2 на своем настольном компьютере и мобильных устройствах на Poki. Играйте дома или в дороге! Вы можете играть в Stickman Climb 2 без установки и бесплатной загрузки на Poki. Да. Вы можете персонализировать своего персонажа в Stickman Climb 2, используя новые костюмы, скины, инструменты, аксессуары и многое другое!

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Stickman Climb 2, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Stickman Climb!

Stickman Climb!

poki.com

Crazy Cars

Crazy Cars

poki.com

Stickman Parkour 2: Lucky Block

Stickman Parkour 2: Lucky Block

poki.com

Stickman Fighter: Epic Battle 2

Stickman Fighter: Epic Battle 2

poki.com

Stickman Fighter: Epic Battle

Stickman Fighter: Epic Battle

poki.com

Laborer 2

Laborer 2

poki.com

Shape Rush

Shape Rush

poki.com

Stickman Go

Stickman Go

poki.com

Stickman Bike

Stickman Bike

poki.com

Stickman Parkour Skyland

Stickman Parkour Skyland

poki.com

Funny Shooter 2

Funny Shooter 2

poki.com

Stickman Escape

Stickman Escape

poki.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности