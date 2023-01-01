WebCatalog
Big Tower Tiny Square 2

Big Tower Tiny Square 2

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Big Tower Tiny Square 2 в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Big Tower Tiny Square 2 — платформер-головоломка, в которой вам нужно прыгать и преодолевать опасные препятствия и ловушки. Наш квадратный персонаж вернулся для новых приключений в поисках знаменитого ананаса! Поднимайтесь по тщательно спроектированной башне, уклоняясь от шипов, ловушек и других опасностей. Прикоснитесь к каждой контрольной точке, чтобы сохранить свой прогресс на этой беспощадной многоуровневой платформе. Сможете ли вы достичь вершины и снова спасти Ананас? Не забудьте поделиться игрой с друзьями и узнать, кто быстрее сможет построить башню. Движение — A/D или клавиши со стрелками влево/вправо. Прыжок — пробел или стрелка вверх. Перезапуск — YBig Tower Tiny Square 2 была создана EO Interactive. Играйте в другие аркадные игры Poki: Big Tower Tiny Square и Big NEON Tower VS Tiny Square. Вы можете играть в Big Tower Tiny Square 2 бесплатно на Poki. В Big Tower Tiny Square 2 можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Big Tower Tiny Square 2, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Big Tower Tiny Square

Big Tower Tiny Square

poki.com

Big NEON Tower VS Tiny Square

Big NEON Tower VS Tiny Square

poki.com

Square Meal

Square Meal

poki.com

Slime Laboratory 2

Slime Laboratory 2

poki.com

My Tiny Tower

My Tiny Tower

now.gg

Tiny Dangerous Dungeons

Tiny Dangerous Dungeons

poki.com

Short Life 2

Short Life 2

poki.com

Tightrope Theatre

Tightrope Theatre

poki.com

Stickman Climb 2

Stickman Climb 2

poki.com

Drop Wizard Tower

Drop Wizard Tower

poki.com

Cactu-Sama 2

Cactu-Sama 2

poki.com

Duo Vikings 2

Duo Vikings 2

poki.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности