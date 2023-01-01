Big Tower Tiny Square 2 — платформер-головоломка, в которой вам нужно прыгать и преодолевать опасные препятствия и ловушки. Наш квадратный персонаж вернулся для новых приключений в поисках знаменитого ананаса! Поднимайтесь по тщательно спроектированной башне, уклоняясь от шипов, ловушек и других опасностей. Прикоснитесь к каждой контрольной точке, чтобы сохранить свой прогресс на этой беспощадной многоуровневой платформе. Сможете ли вы достичь вершины и снова спасти Ананас? Не забудьте поделиться игрой с друзьями и узнать, кто быстрее сможет построить башню. Движение — A/D или клавиши со стрелками влево/вправо. Прыжок — пробел или стрелка вверх. Перезапуск — YBig Tower Tiny Square 2 была создана EO Interactive. Играйте в другие аркадные игры Poki: Big Tower Tiny Square и Big NEON Tower VS Tiny Square. Вы можете играть в Big Tower Tiny Square 2 бесплатно на Poki. В Big Tower Tiny Square 2 можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

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