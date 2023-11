Big NEON Tower VS Tiny Square — платформер-головоломка, в котором вы путешествуете по захватывающей многоуровневой платформе, наполненной препятствиями. Ваш лучший друг Ананас был украден Биг-Сквер и доставлен на вершину большой башни, наполненной смертельными ловушками. Поднявшись на эту башню, вы обнаружите смертельные турели с датчиками, смертельные прыжки с лазером, лужи лавы и многое другое. Обязательно останавливайтесь на каждой контрольной точке, чтобы не потерять большую часть прогресса, когда наткнетесь на одну из тщательно расставленных ловушек. Сможете ли вы найти его на этом огромном уровне, разбитом на большие одноэкранные секции? Наслаждайтесь эстетикой 90-х с прохладным саундтреком! Перемещение — A/D или клавиши со стрелками влево/вправо. Прыжок — пробел или стрелка вверх. Перезапуск — YBig NEON Tower VS Tiny Square была создана EO Interactive. Это их первая игра на Poki! Вы можете играть в Big NEON Tower VS Tiny Square бесплатно на Poki. Да! Это оригинальная игра, но в ее упрощенную версию можно играть только на Poki! В Big NEON Tower VS Tiny Square можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Big NEON Tower VS Tiny Square, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.