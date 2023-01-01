Slime Laboratory 2 — это продолжение основанного на физике платформера, в котором вы отправляетесь в скользкое путешествие по загадочной лаборатории. Избегайте всех ловушек и опасностей, которые видите, протискивайтесь в щели, придерживайтесь твердых поверхностей и взбирайтесь на высокие платформы! Делайте все возможное, чтобы проскользнуть мимо множества опасных препятствий и благополучно добраться до клетчатого финиша. Не забывайте подбирать каждый диск, который встретите на своем пути. Slime Laboratory 2 также добавляет новые биомы, новую игровую механику и даже настройку слизи. Готовы ли вы к неловкой ситуации? Движение — стрелки влево/вправо. Прыжок — стрелка вверх. Вниз — стрелка вниз. Лаборатория слизи 2 была создана Neutronized. Играйте в другие классические и флеш-игры Poki: Slime Laboratory, Snow Tale, Picnic Penguin, Magic Bridge, Lost-Yeti, Drop Wizard Tower и Slime Pizza. В Slime Laboratory 2 можно играть бесплатно на Poki. В Slime Laboratory 2 можно играть только на Poki. ваш компьютер на данный момент.

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