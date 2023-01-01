WebCatalog
Slime Laboratory 2

Slime Laboratory 2

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Slime Laboratory 2 в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Slime Laboratory 2 — это продолжение основанного на физике платформера, в котором вы отправляетесь в скользкое путешествие по загадочной лаборатории. Избегайте всех ловушек и опасностей, которые видите, протискивайтесь в щели, придерживайтесь твердых поверхностей и взбирайтесь на высокие платформы! Делайте все возможное, чтобы проскользнуть мимо множества опасных препятствий и благополучно добраться до клетчатого финиша. Не забывайте подбирать каждый диск, который встретите на своем пути. Slime Laboratory 2 также добавляет новые биомы, новую игровую механику и даже настройку слизи. Готовы ли вы к неловкой ситуации? Движение — стрелки влево/вправо. Прыжок — стрелка вверх. Вниз — стрелка вниз. Лаборатория слизи 2 была создана Neutronized. Играйте в другие классические и флеш-игры Poki: Slime Laboratory, Snow Tale, Picnic Penguin, Magic Bridge, Lost-Yeti, Drop Wizard Tower и Slime Pizza. В Slime Laboratory 2 можно играть бесплатно на Poki. В Slime Laboratory 2 можно играть только на Poki. ваш компьютер на данный момент.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Slime Laboratory 2, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Slime Laboratory

Slime Laboratory

poki.com

Snow Tale

Snow Tale

poki.com

Picnic Penguin

Picnic Penguin

poki.com

Slime Pizza

Slime Pizza

poki.com

Magic Bridge

Magic Bridge

poki.com

Slime Labs 2

Slime Labs 2

now.gg

Stickman Climb 2

Stickman Climb 2

poki.com

Blumgi Slime

Blumgi Slime

poki.com

Drop Wizard Tower

Drop Wizard Tower

poki.com

Yokai Dungeon

Yokai Dungeon

poki.com

Slime Buddies

Slime Buddies

poki.com

Slime Road

Slime Road

poki.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности