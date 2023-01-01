WebCatalog
Picnic Penguin

Picnic Penguin

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Picnic Penguin в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Picnic Penguin — игра-головоломка, созданная Neutronized. Помогите пингвину положить вкусные угощения на одеяло для пикника, толкая несколько блоков одновременно и переставляя их, чтобы открыть дорожку. Вам предстоит разблокировать несколько миров с огромным разнообразием головоломок, которые нужно решить, находя монеты, чтобы собрать все скины на гашапонной машине. Готовы ли вы к пикнику? Толкайте несколько блоков одновременно и переставляйте их, чтобы открыть путь и пройти уровни. Пингвин для пикника был создан Neutronized. Сыграйте в другие гоночные игры Poki: Magic Bridge, Lost-Yeti, Drop Wizard Tower и Slime Pizza.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Picnic Penguin, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Slime Pizza

Slime Pizza

poki.com

Slime Laboratory 2

Slime Laboratory 2

poki.com

Yokai Dungeon

Yokai Dungeon

poki.com

Magic Bridge

Magic Bridge

poki.com

Slime Laboratory

Slime Laboratory

poki.com

Snow Tale

Snow Tale

poki.com

Lost Yeti

Lost Yeti

poki.com

Drop Wizard Tower

Drop Wizard Tower

poki.com

Frostwing

Frostwing

poki.com

Box Tower

Box Tower

poki.com

Hexagon Fall

Hexagon Fall

poki.com

Slime Road

Slime Road

poki.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности