Picnic Penguin — игра-головоломка, созданная Neutronized. Помогите пингвину положить вкусные угощения на одеяло для пикника, толкая несколько блоков одновременно и переставляя их, чтобы открыть дорожку. Вам предстоит разблокировать несколько миров с огромным разнообразием головоломок, которые нужно решить, находя монеты, чтобы собрать все скины на гашапонной машине. Готовы ли вы к пикнику? Толкайте несколько блоков одновременно и переставляйте их, чтобы открыть путь и пройти уровни. Пингвин для пикника был создан Neutronized. Сыграйте в другие гоночные игры Poki: Magic Bridge, Lost-Yeti, Drop Wizard Tower и Slime Pizza.

Веб-сайт: poki.com

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