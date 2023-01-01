Slime Pizza — приключенческий платформер, созданный Neutronized. Вы — доставщик слизи, который терпит крушение на планете, и вам нужно бежать из лаборатории, собирая разбросанные кусочки пиццы. Вы можете управлять слаймом, удерживая палец или курсор и перетаскивая его в направлении, противоположном вашему желанию. Вы прилипнете к любой поверхности, как любая слизь. Пересекайте территорию по желтым трубам, избегайте смертельных ловушек и берегитесь патрульного! Используйте комнаты с контрольно-пропускными пунктами, чтобы сохранить свой прогресс и убедиться, что каждый вкусный кусочек пиццы сохранен! Удерживая палец или левую кнопку мыши, проведите по нему, чтобы бросить слизь. Собирайте кусочки пиццы, стоя на них. Slime Pizza была создана Neutronized. Играйте в другие аркадные игры Poki: Drop Wizard Tower, Lost-Yeti и Magic Bridge.

Веб-сайт: poki.com

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