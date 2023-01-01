Blumgi Bloom — это игра о перерезании веревок, в которой вам нужно разрезать веревки, скрепляющие все маленькие семена, и попытаться бросить их прямо в землю, чтобы они расцвели! Ловко перережьте веревки, чтобы ваше маленькое семечко упало на землю и превратилось в огромные цветы! Если вы застряли, обратите внимание на пропеллер, который даст вам небольшой импульс и поможет вам на пути! Вы должны быть умными, чтобы все маленькие семена зацвели! Как вы думаете, насколько хорошо вы разбираетесь в геометрии?

Веб-сайт: poki.com

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