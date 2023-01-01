Zooplop
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Веб-сайт: poki.com
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Zooplop — это милая игра-головоломка, в которой животные неожиданно падают! Вам нужно аккуратно соединить их, чтобы они объединились в более крупные! Мышь плюс мышка превратятся в желтую курицу, а цыплята могут стать более крупными крабами! Продолжайте комбинировать их, пока не достигнете конечной цели: величественного кита! Насколько большими вы можете их сделать? Сможете ли вы добраться до огромного кита?
Веб-сайт: poki.com
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