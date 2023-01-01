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Oceanar.io

Oceanar.io

oceanar.io

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Плавайте в океане с большой рыбой! В этой многопользовательской игре вы должны защитить свою королеву. Вы можете кормить поврежденных рыб, чтобы восстановить их здоровье. Объединяйте меньших существ, чтобы создавать более крупных, и держитесь подальше от смертоносных медуз в Oceanar.io!

Веб-сайт: oceanar.io

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