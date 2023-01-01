Плавайте в океане с большой рыбой! В этой многопользовательской игре вы должны защитить свою королеву. Вы можете кормить поврежденных рыб, чтобы восстановить их здоровье. Объединяйте меньших существ, чтобы создавать более крупных, и держитесь подальше от смертоносных медуз в Oceanar.io!

Веб-сайт: oceanar.io

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