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Dyna Boy

Dyna Boy

poki.com

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Dyna Boy — это приключенческая игра, в которой вы — отважный шахтер, которому предстоит собрать все драгоценные камни на своем пути. Разрушайте блоки и опасных существ с помощью ТНТ, чтобы расчистить путь, и остерегайтесь всевозможных ловушек! Сможете ли вы выбраться из опасного подземного мира?

Веб-сайт: poki.com

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