Senya and Oscar 2

Senya & Oscar 2 — это приключенческая игра, созданная Dennatolich. Помогите отважному рыцарю и милому волшебному коту уничтожить всех монстров, с которыми они столкнутся в королевстве, полном опасных и волшебных существ. Сохраняйте добычу и сокровища, а затем тратьте их на усиление своих героев. Вы можете разблокировать новые предметы, навыки и даже новый арсенал! Идите вперед и покажите всем, что вы самый могущественный дуэт в этом королевстве! Используйте навыки. Коснитесь или щелкните значок навыка, показанный на экране. Игра «Сеня и Оскар 2» создана Деннатоличем. Это их первая игра на Poki!

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