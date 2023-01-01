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Smashy Duo

Smashy Duo

poki.com

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Smashy Duo — это динамичная аркадная игра, в которой вы управляете двумя героями, которые сражаются, чтобы поразить как можно больше монстров и зомби, прежде чем вас нокаутируют. Покажите свои навыки тенниса и победите как можно больше зомби. Играйте в Smashy Duo на Poki и открывайте бонусы и героев, которые сделают ваш игровой процесс более захватывающим. В игре Smashy Duo даже есть глобальные таблицы лидеров, где вы сможете увидеть, как складываются ваши навыки разгрома! Играйте в Smashy Duo бесплатно в своем браузере и получайте удовольствие, уничтожая как можно больше футуристических монстров! Элементы управления: Пробел - Старт Клавиша со стрелкой влево — нажмите влево. Клавиша со стрелкой вправо — удар вправо. О создателе: Smashy Duo создана компанией Big Frost Games из Малайзии. Они также являются создателями Circuroid.

Веб-сайт: poki.com

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