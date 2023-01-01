WebCatalog
Linebacker Alley

Linebacker Alley

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Linebacker Alley в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Linebacker Alley — популярная в Интернете игра в американский футбол, созданная Тони Корбином. Несмотря на простой геймплей, игра уже давно пользуется большой популярностью. В Lineback Alley цель — прорвать оборонительную линию противника и совершить тачдаун. Каждый раз, когда вы совершаете тачдаун, вы выходите на новый уровень, и все больше противников пытаются вас схватить. Игра начинается с обучения, которое познакомит вас с элементами управления и доступными специальными усилениями. С этого момента вам предстоит сделать как можно больше тачдаунов! Двигайтесь влево - клавиша со стрелкой влево. Двигайтесь вправо - клавиша со стрелкой вправо. Рывок вперед - клавиша со стрелкой вверх. Вращение - STony Corbin создал серию Linebacker Alley. Помимо Linebacker Alley, он также создал Linebacker Alley 2, которая также доступна на Poki.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Linebacker Alley, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Linebacker Alley 2

Linebacker Alley 2

poki.com

4th and Goal 2019

4th and Goal 2019

poki.com

Adventure Cube

Adventure Cube

poki.com

Touchdown Rush

Touchdown Rush

poki.com

SuperBrawl

SuperBrawl

poki.com

4th and Goal 2018

4th and Goal 2018

poki.com

Cyberpunk Ninja Runner

Cyberpunk Ninja Runner

poki.com

Sweet Run

Sweet Run

poki.com

Up and Beyond

Up and Beyond

poki.com

Duck Life 2

Duck Life 2

poki.com

Smashy Duo

Smashy Duo

poki.com

Eggys Big Adventure

Eggys Big Adventure

poki.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности