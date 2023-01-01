Linebacker Alley — популярная в Интернете игра в американский футбол, созданная Тони Корбином. Несмотря на простой геймплей, игра уже давно пользуется большой популярностью. В Lineback Alley цель — прорвать оборонительную линию противника и совершить тачдаун. Каждый раз, когда вы совершаете тачдаун, вы выходите на новый уровень, и все больше противников пытаются вас схватить. Игра начинается с обучения, которое познакомит вас с элементами управления и доступными специальными усилениями. С этого момента вам предстоит сделать как можно больше тачдаунов! Двигайтесь влево - клавиша со стрелкой влево. Двигайтесь вправо - клавиша со стрелкой вправо. Рывок вперед - клавиша со стрелкой вверх. Вращение - STony Corbin создал серию Linebacker Alley. Помимо Linebacker Alley, он также создал Linebacker Alley 2, которая также доступна на Poki.

Веб-сайт: poki.com

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