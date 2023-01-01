Adventure Cube — это игра на ловкость, в которой вы управляете кубом на изометрическом поле. Вы можете выбрать только путь налево или направо, но вперед вы все равно пойдете. Вы движетесь по переулку, где есть всевозможные препятствия и опасности, от которых вам нужно уклоняться, собирая монеты, чтобы купить потрясающие новые скины. Двигайтесь влево — клавиша со стрелкой влево. Двигайтесь вправо — клавиша со стрелкой вправо. Куб приключений был создан UAB Applava, который также известен благодаря Football Blitz, Drill Up, Survival Express и симулятору зимних видов спорта Giraffe!

Веб-сайт: poki.com

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