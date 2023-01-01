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TinyTownRacing

TinyTownRacing

poki.com

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TinyTownRacing — это 3D-игра о вождении, в которой вы пытаетесь избежать столкновения с другими автомобилями в оживленном потоке машин. Управляйте автомобилем влево и вправо, чтобы избежать всех препятствий на карте. Собирайте разбросанные повсюду золотые монеты, чтобы модернизировать и персонализировать свою машину, используя новые уникальные блестящие скины. Чем больше вы едете, тем быстрее вы ускоряетесь, поэтому эта игра проверит ваши рефлексы! Как долго вы сможете играть в TinyTownRacing без сбоев? Сможете ли вы разблокировать все скины в игре? Идите влево — A или клавиша со стрелкой влево. Идите вправо — D или клавиша со стрелкой вправо. TinyTownRacing был создан VKrishna, разработчиком игр из Индии. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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