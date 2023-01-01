Adventure Drivers — это автомобильная гоночная игра, в которой вы пытаетесь финишировать первым среди других гонщиков. Вы готовы к вождению? Садитесь в машину и мчитесь по тропикам, чтобы финишировать первым в этой жестокой гоночной игре. Побеждайте конкурентов, чтобы выиграть призы, собирать монеты и очки, чтобы разблокировать новые автомобили и улучшения. Поделитесь игрой с друзьями и играйте в нее вместе, чтобы получить максимум удовольствия! Переворот — клавиши со стрелками A/D или влево/вправо. Бросать оружие — Enter. Использовать нитро — Shift. Драйверы Adventure были созданы Bikas. Играйте в другие их игры на Poki: shape-fold и Shape Fold. В NatureAdventure Drivers можно бесплатно играть как на настольном компьютере, так и на мобильном телефоне на Poki: Adventure Drivers

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Adventure Drivers, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.