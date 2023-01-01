Superbike Hero — это спортивная игра, в которой вы мчитесь на велосипеде сквозь соперников и финишируете первым. Вы можете кататься по странам Европы и Ближнего Востока, таким как Англия, Испания, Италия и Катар. Проезжайте сквозь противников на полной скорости и не забывайте замедляться на поворотах. Обязательно собирайте монеты и усиления, чтобы можно было потратить их на новые улучшения, такие как скорость, импульс, стабильность и выносливость. Приготовьтесь насладиться этой захватывающей игрой о мотоциклах! Наклонитесь влево — A или клавиша со стрелкой влево. Наклонитесь вправо — D или клавиша со стрелкой вправо. Superbike Hero создан b10b, канадской компанией по разработке игр, которая предлагает бесплатные браузерные игры с аркадным игровым процессом. в их основе. Сыграйте в другую игру Stock Car Hero на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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