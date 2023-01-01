MTB Hero — это спортивная игра, в которой вы мчитесь на велосипеде сквозь соперников и финишируете первым. Выберите своего героя и соревнуйтесь на трех трассах соревнования по скоростному спуску на горных велосипедах. Проезжайте мимо противников на полной скорости и не забывайте замедляться на поворотах. Обязательно собирайте монеты и усиления, чтобы можно было потратить их на новые улучшения, такие как скорость, импульс, стабильность и выносливость. Приготовьтесь насладиться этой захватывающей велосипедной игрой и приготовьтесь выиграть золотую медаль! Наклонитесь влево — A или клавиша со стрелкой влево. Наклонитесь вправо — D или клавиша со стрелкой вправо. MTB Hero создан b10b, канадской компанией по разработке игр, которая предлагает бесплатную игру. Браузерные игры с аркадным геймплеем по своей сути. На Poki есть и другие соревновательные игры: Athletics Hero, Superbike Hero, Stock Car Hero, Skateboard Hero и Slalom Hero. У них также есть казуальные игры: Rainbow Star Pinball и Firefighter Pinball.

Веб-сайт: poki.com

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