Smoots Pinball Zombie — это игра в пинбол с поддержкой локального многопользовательского режима до четырех игроков. Она предлагает новый подход к классическому пинболу благодаря потрясающей 3D-графике с жутковатыми, но стильными элементами. Все, что вам нужно сделать, это контролировать ласты по обе стороны стола и не уронить мяч. Этот стол для пинбола таит в себе множество секретов и сюрпризов, которые вам предстоит открыть. Как высоко вы сможете подняться, не уронив мяч? Подвигайте левыми и правыми ластами, чтобы мяч остался на столе. Пролистнуть влево — A или клавиша со стрелкой влево. Провести вправо — D или клавишу со стрелкой вправо. Встряхнуть таблицу — Tab Pause — Escape Start / Use — SpaceSmoots Pinball Zombie был создан Kaneda Games. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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