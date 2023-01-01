WebCatalog
Smoots Pinball Zombie

Smoots Pinball Zombie

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Smoots Pinball Zombie в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Smoots Pinball Zombie — это игра в пинбол с поддержкой локального многопользовательского режима до четырех игроков. Она предлагает новый подход к классическому пинболу благодаря потрясающей 3D-графике с жутковатыми, но стильными элементами. Все, что вам нужно сделать, это контролировать ласты по обе стороны стола и не уронить мяч. Этот стол для пинбола таит в себе множество секретов и сюрпризов, которые вам предстоит открыть. Как высоко вы сможете подняться, не уронив мяч? Подвигайте левыми и правыми ластами, чтобы мяч остался на столе. Пролистнуть влево — A или клавиша со стрелкой влево. Провести вправо — D или клавишу со стрелкой вправо. Встряхнуть таблицу — Tab Pause — Escape Start / Use — SpaceSmoots Pinball Zombie был создан Kaneda Games. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Smoots Pinball Zombie, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

SuperBrawl

SuperBrawl

poki.com

Rainbow Star Pinball

Rainbow Star Pinball

poki.com

Pinball FRVR

Pinball FRVR

pinball.frvr.com

Firefighter Pinball

Firefighter Pinball

poki.com

Angry Zombie

Angry Zombie

poki.com

Zombie Siege Outbreak

Zombie Siege Outbreak

poki.com

Cyberpunk Ninja Runner

Cyberpunk Ninja Runner

poki.com

Zombie Derby: Pixel Survival

Zombie Derby: Pixel Survival

poki.com

Zombie Derby

Zombie Derby

poki.com

Fancy Pants 3

Fancy Pants 3

poki.com

Fancy Pants 2

Fancy Pants 2

poki.com

Fancy Pants

Fancy Pants

poki.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности