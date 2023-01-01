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Fancy Pants

Fancy Pants

poki.com

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The Fancy Pants Adventures: World 1 — это эпический приключенческий платформер, созданный Брэдом Борном. В первой главе этой легендарной серии вам предстоит отправиться в опасное путешествие в поисках похищенной сестры. Бегите по густым лесам, подводным пещерам и пиратским кораблям, топча, пиная и рубя своих врагов с помощью 40 видов оружия ближнего боя. Исследуйте очаровательные карты, чтобы найти секреты, скрытые уровни, достижения, костюмы и многое другое! Трудно не удивиться потрясающей рисованной графике, приятной анимации и хорошему чувству юмора в Fancy Pants Adventures. Давай, надевай свои модные штаны и приступай к работе! Как играть: Движение — клавиши со стрелками влево/вправо Прыжок — S Взаимодействие — клавиша со стрелкой вверх Утка — клавиша со стрелкой вниз Пауза — пробел О создателе: The Fancy Pants Adventures: World 1 был создан Брэдом Борном. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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