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Fancy Pants 3

Fancy Pants 3

poki.com

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The Fancy Pants Adventures: World 3 — это эпический приключенческий платформер, созданный Брэдом Борном. В третьей главе этой легендарной серии вы отправитесь в доморощенное нарисованное от руки приключение, чтобы помочь королю. Разгневанные пираты ванны захватили ванну. Теперь ты должен вернуть то, что принадлежит тебе по праву. Взаимодействуйте с различными предметами, чтобы раскрыть секреты и победить пауков. Исследуйте очаровательные карты, чтобы найти секреты, скрытые уровни, достижения, костюмы и многое другое! Трудно не удивиться потрясающей рисованной графике, приятной анимации и хорошему чувству юмора в Fancy Pants Adventures. Давай, надевай свои модные штаны и приступай к работе! Движение — клавиши со стрелками влево/вправо. Прыжок — S Взаимодействие — клавиша со стрелкой вверх. Утка — клавиша со стрелкой вниз. Пауза — клавиша пробела. Приключения в необычных штанах: мир 3 были созданы Брэдом Борном. Ознакомьтесь с другими их легендарными играми на Poki: Fancy Pants и Fancy Pants 2.

Веб-сайт: poki.com

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